Норвежка Терезе Йохауг выиграла коньковую «разделку» в Давосе, Степанова — 10-я

В Давосе (Швейцария) состоялась женская коньковая «разделка» на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала американка Джессика Диггинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон.
Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). 3-й этап.
Женщины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 10 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.40,1
2. Джессика Диггинс (США) — отставание + 14,5 секунды
3. Фрида Карлссон (Швеция) + 17,1
10. Вероника Степанова (Россия) +39,2
13. Татьяна Сорина +46,8
17. Наталья Непряева +54,5
22. Анастасия Рыгалина +1.07,5
33. Юлия Ступак +1.31,0
38. Евгения Крупицкая +1.44,8.
Ранее 15 км свободным стилем преодолели мужчины. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.
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