Норвежка Терезе Йохауг выиграла коньковую «разделку» в Давосе, Степанова — 10-я

В Давосе (Швейцария) состоялась женская коньковая «разделка» на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам. Победу в ней одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала американка Джессика Диггинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон.

Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). 3-й этап.

Женщины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.40,1

2. Джессика Диггинс (США) — отставание + 14,5 секунды

3. Фрида Карлссон (Швеция) + 17,1

10. Вероника Степанова (Россия) +39,2

13. Татьяна Сорина +46,8

17. Наталья Непряева +54,5

22. Анастасия Рыгалина +1.07,5

33. Юлия Ступак +1.31,0

38. Евгения Крупицкая +1.44,8.

Ранее 15 км свободным стилем преодолели мужчины. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.