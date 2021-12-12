Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Татьяна Сорина и Вероника Степанова выступят на «Тур де Ски»

Татьяна Сорина и Вероника Степанова выступят на «Тур де Ски»
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Татьяна Сорина и Вероника Степанова будут включены в состав сборной России на престижную многодневку «Тур де Ски».

«Из тех спортсменов, кто со мной готовится, на «Тур де Ски» поедут Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева. Вероника Степанова поедет, но побежит не всю программу. Где-то три-четыре гонки пробежит, а потом будет готовиться к дальнейшим соревнованиям. Что касается следующего этапа Кубка мира в Дрездене, то туда у нас никто не поедет», — приводит слова Сорина «РИА Новости».

Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. После трёх этапов Кубка мира Сорина занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира, Степанова – 27-е.

Новость по теме
Норвежка Терезе Йохауг выиграла коньковую «разделку» в Давосе, Степанова — 10-я
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021