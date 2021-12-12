Татьяна Сорина и Вероника Степанова выступят на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Татьяна Сорина и Вероника Степанова будут включены в состав сборной России на престижную многодневку «Тур де Ски».

«Из тех спортсменов, кто со мной готовится, на «Тур де Ски» поедут Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева. Вероника Степанова поедет, но побежит не всю программу. Где-то три-четыре гонки пробежит, а потом будет готовиться к дальнейшим соревнованиям. Что касается следующего этапа Кубка мира в Дрездене, то туда у нас никто не поедет», — приводит слова Сорина «РИА Новости».

Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. После трёх этапов Кубка мира Сорина занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира, Степанова – 27-е.