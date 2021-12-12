Степанова: мне впервые стало очевидно, что Йохауг и Карлссон не небожители

Российская лыжница Вероника Степанова оценила 10-е место в индивидуальной коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе. Степанова стала лучшей из россиянок, показав 10-й результат.
«Итак, по сегодняшней «десятке» в Давосе. Готовилась последнюю неделю, отдельно от остальной команды — это эксперимент Е.В.Сорина, его know-how — ему и рассказывать.
Моё первое попадание в Top 10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира. Сегодня мне впервые стало очевидно, что Тереза и Фрида — не небожители, на определённых дистанциях, конкретных соревнованиях с ними можно бороться. Пока не побеждать — но бороться. Мне 20 лет, я никуда не тороплюсь.
Программу подготовки к Олимпиаде изменили — я пропускаю Дрезден, куда хотела поехать, проведу больше времени в горах и побегу первые два этапа «Тур де Ски». Почему именно так — опять же вопрос к тренерам, если сочтут нужным рассказать. Я не люблю и не буду комментировать тренировочный процесс вообще и свою подготовку в частности — для меня это всё глубоко личная информация. Спасибо за понимание», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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