Степанова: мне впервые стало очевидно, что Йохауг и Карлссон не небожители

Российская лыжница Вероника Степанова оценила 10-е место в индивидуальной коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе. Степанова стала лучшей из россиянок, показав 10-й результат.

«Итак, по сегодняшней «десятке» в Давосе. Готовилась последнюю неделю, отдельно от остальной команды — это эксперимент Е.В.Сорина, его know-how — ему и рассказывать.



Моё первое попадание в Top 10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира. Сегодня мне впервые стало очевидно, что Тереза и Фрида — не небожители, на определённых дистанциях, конкретных соревнованиях с ними можно бороться. Пока не побеждать — но бороться. Мне 20 лет, я никуда не тороплюсь.



Программу подготовки к Олимпиаде изменили — я пропускаю Дрезден, куда хотела поехать, проведу больше времени в горах и побегу первые два этапа «Тур де Ски». Почему именно так — опять же вопрос к тренерам, если сочтут нужным рассказать. Я не люблю и не буду комментировать тренировочный процесс вообще и свою подготовку в частности — для меня это всё глубоко личная информация. Спасибо за понимание», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».