Эбба Андерссон объяснила свой провал в гонке падением, оставшимся за кадром

24-летняя шведская лыжница Эбба Андерссон объяснила, почему не смогла побороться за подиум в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе. Она финишировала 21-й.
«Мне казалось, что всё хорошо, пока на первом круге я не упала на спуске. Я была недостаточно внимательна и полностью виновата в этом падении. Это самая критическая точка трассы. Там очень высокая скорость и совершенно не хочется упасть, когда бежишь на максимуме. Но я потеряла концентрацию и упала на холме, потеряв скорость.
Этот инцидент меня очень разочаровал, поэтому я не стою на подиуме и не улыбаюсь, хотя отлично себя чувствовала. С одной стороны, здорово, что моя форма улучшается, с другой – это ужасно показать такой результат, когда отлично себя чувствуешь. Мой результат не соответствует моей форме», — приводит слова Андерссон Expressen.
- 12 декабря 2021
-
22:05
-
22:04
-
21:20
-
21:13
-
20:50
-
20:40
-
20:21
-
20:09
-
19:51
-
19:21
-
18:46
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:39
-
16:55
-
16:52
-
16:18
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
13:50
-
13:43
-
12:59
-
12:23
-
12:12
-
10:42
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:37
-
09:18