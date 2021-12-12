Эбба Андерссон объяснила свой провал в гонке падением, оставшимся за кадром

24-летняя шведская лыжница Эбба Андерссон объяснила, почему не смогла побороться за подиум в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе. Она финишировала 21-й.

«Мне казалось, что всё хорошо, пока на первом круге я не упала на спуске. Я была недостаточно внимательна и полностью виновата в этом падении. Это самая критическая точка трассы. Там очень высокая скорость и совершенно не хочется упасть, когда бежишь на максимуме. Но я потеряла концентрацию и упала на холме, потеряв скорость.

Этот инцидент меня очень разочаровал, поэтому я не стою на подиуме и не улыбаюсь, хотя отлично себя чувствовала. С одной стороны, здорово, что моя форма улучшается, с другой – это ужасно показать такой результат, когда отлично себя чувствуешь. Мой результат не соответствует моей форме», — приводит слова Андерссон Expressen.