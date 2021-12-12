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Терезе Йохауг объявила, что возьмёт большую паузу в выступлениях

Терезе Йохауг объявила, что возьмёт большую паузу в выступлениях
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе заявила, что возьмёт паузу в соревнованиях, чтобы как следует подготовиться к Олимпиаде.

«Я немного волновалась после первых двух этапов в Руке и Лиллехаммере, потому что моё тело не реагировало так, как я хотела. Я начала задаваться вопросом, не сделала ли что-то не так во время подготовки.

Но сегодня я почувствовала себя намного лучше, у меня были хорошие лыжи, и я смогла сконцентрироваться на лыжах и с самого старта набрала хороший ритм.

Это были мои последние соревнования на этапе Кубка мира перед длительным тренировочным периодом, потому что я перехожу к интенсивной фазе подготовки к Олимпийским играм. Для меня было очень важно выступить и успокоить себя перед этим периодом», — приводит слова Йохауг Ski-Nordique.

Норвежка вернётся к соревнованиям на этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), запланированном на 14-16 января.

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