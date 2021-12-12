Сможет ли Сергей Устюгов стать лидером сборной России по лыжам на Олимпиаде-2022?
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«Чемпионат» проводит новый опрос. Предлагаем читателям ответить на вопрос, сможет ли российский лыжник Сергей Устюгов стать лидером сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
После этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария) Устюгов занимает 2-е место в общем зачёте. Россиянин набрал 315 очков, лидирует норвежец Йоханнес Клебо (315).
Третье место занимает ещё один россиянин Александр Большунов. Он набрал 267 очков. Отметим, что Большунов позднее других начал подготовку к новому сезону из-за операции на челюсти.
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