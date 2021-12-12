Как Сергей Устюгов с болями в боку завоевал бронзу в «разделке» на КМ в Давосе. Видео

Российский лыжник Сергей Устюгов после серебра в спринте на этапе Кубка мира в Давосе завоевал бронзу в коньковой «разделке». После финиша спортсмен признался, что бежал с болью в боку и теперь ему придётся лечиться, чтобы убрать эти ощущения. Устюгов будет целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Многодневку «Тур де Ски» Сергей пропустит.
Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, который, как и Устюгов, ускорился только на второй половине дистанции, а последние два километра просто пролетел.
Александр Большунов не должен был стартовать из-за небольшой простуды, но настоял на своём участии в гонке и в итоге проиграл победителю норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру 1 минуту и 10 секунд.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.
- 12 декабря 2021
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