Йохауг готова станцевать под шведский хит, чтобы отомстить Карлссон

Норвежская лыжница Терезе Йохауг пообещала станцевать под шведский хит после победы над Фридой Карлссон в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

Ранее в сезоне шведке несколько раз удалось обыграть норвежку, после чего в её соцсети появился танец в исполнении одной из лыжниц шведской команды с подписью: «Каково это победить Терезе Йохауг». В комментариях для СМИ Карлссон не скрывала, что хотела раззадорить Йохауг.

«Это было очень здорово, честно признаю это. Интересно, какой танец я исполню сегодня? Шведка начала исполнять танец победы несколько дней назад. Но лучше смеётся тот, кто смеётся последним, не так ли? Она была хороша. Не думаю, что буду пытаться соответствовать её танцу, изобрету что-то новое. Под шведский хит», — приводит слова Йохауг NRK.