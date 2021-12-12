Клебо обошёл Йохауг и Карлссон по призовым на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо по итогам трёх этапов Кубка мира заработал 47 400 швейцарских франков (€ 45 500). Теперь по этому показателю он занимает первое место среди мужчин и женщин, обойдя свою соотечественницу Терезу Йохауг и шведку Фриду Карлссон.

Лучший из россиян — Сергей Устюгов, который благодаря двум подиумам в Давосе опередил Александра Большунова.



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 47 400

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43 250

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 42 950

4. Майя Дальквист (Швеция) – 37 500

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 28 500

6. Сергей Устюгов (Россия) – 27 650

7. Рози Бреннен (США) – 23 375

8. Александр Большунов (Россия) – 21 725

9. Джессика Диггинс (США) — 20 025

10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 18 100



Лучшей российской лыжницей по этому показателю является Наталья Непряева, заработавшая 11 500 швейцарских франков (€ 11 000).