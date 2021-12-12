Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо обошёл Йохауг и Карлссон по призовым на Кубке мира

Клебо обошёл Йохауг и Карлссон по призовым на Кубке мира
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо по итогам трёх этапов Кубка мира заработал 47 400 швейцарских франков (€ 45 500). Теперь по этому показателю он занимает первое место среди мужчин и женщин, обойдя свою соотечественницу Терезу Йохауг и шведку Фриду Карлссон.

Лучший из россиян — Сергей Устюгов, который благодаря двум подиумам в Давосе опередил Александра Большунова.

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 47 400
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43 250
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 42 950
4. Майя Дальквист (Швеция) – 37 500
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 28 500
6. Сергей Устюгов (Россия) – 27 650
7. Рози Бреннен (США) – 23 375
8. Александр Большунов (Россия) – 21 725
9. Джессика Диггинс (США) — 20 025
10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 18 100

Лучшей российской лыжницей по этому показателю является Наталья Непряева, заработавшая 11 500 швейцарских франков (€ 11 000).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021