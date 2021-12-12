Клебо обошёл Йохауг и Карлссон по призовым на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо по итогам трёх этапов Кубка мира заработал 47 400 швейцарских франков (€ 45 500). Теперь по этому показателю он занимает первое место среди мужчин и женщин, обойдя свою соотечественницу Терезу Йохауг и шведку Фриду Карлссон.
Лучший из россиян — Сергей Устюгов, который благодаря двум подиумам в Давосе опередил Александра Большунова.
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 47 400
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43 250
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 42 950
4. Майя Дальквист (Швеция) – 37 500
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 28 500
6. Сергей Устюгов (Россия) – 27 650
7. Рози Бреннен (США) – 23 375
8. Александр Большунов (Россия) – 21 725
9. Джессика Диггинс (США) — 20 025
10. Эрик Вальнес (Норвегия) — 18 100
Лучшей российской лыжницей по этому показателю является Наталья Непряева, заработавшая 11 500 швейцарских франков (€ 11 000).
- 12 декабря 2021
-
23:33
-
23:11
-
23:05
-
22:28
-
22:05
-
22:04
-
21:20
-
21:13
-
20:50
-
20:40
-
20:21
-
20:09
-
19:51
-
19:21
-
18:46
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:39
-
16:55
-
16:52
-
16:18
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
13:50
-
13:43
-
12:59
-
12:23
-
12:12
-
10:42
-
10:29