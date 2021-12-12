«Жаль, что это был не кошмар». Шведской лыжнице стало плохо после гонки

23-летняя шведская лыжница Моа Лундгрен упала после финиша коньковой «разделки» на этапе Кубка мира в Давосе.
Лундгрен финишировала 65-й, отстав от победительницы, норвежки Терезе Йохауг, на 2 минуты 51 секунду, и после завершения гонки рухнула в снег. Лыжницу отвели в медицинскую палатку, где оказали необходимую помощь.
Фото: Expressen
«Ничего подобного никогда не случалось. Я почти не видела в конце, куда еду. Всё вокруг крутилось. Мне было чертовски плохо, перед глазами было черно. Как в кошмаре? Жаль, что это не было всего лишь кошмарным сном. Но теперь уже всё в порядке», — приводит слова Лундгрен Expressen.
Из всей шведской сборной на подиум в этой гонке поднялась только Фрида Карлссон, ставшая бронзовым призёром. Серебро завоевала Джессика Диггинс из США.
- 12 декабря 2021
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