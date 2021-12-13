Нортуг — о победе Крюгера в Давосе: это технический нокаут

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал победу соотечественника Симена Хегстада Крюгера в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе. Крюгер опередил своего соотечественника Йоханнеса Клебо, а третье место занял россиянин Сергей Устюгов.



«Это технический нокаут. Ранее Крюгер говорил, что не замечает высоты. И теперь нужно в это поверить, глядя на такой результат.



Многие лыжники хорошо бегут с точки зрения техники, но его одновременный одношажный ход впечатляет, он один из лучших в истории лыжных гонок», — цитирует Нортуга TV2.

Участие в гонке также принял лидер российской сборной Александр Большунов. Изначально сообщалось, что он пропустит гонку из-за недомогания, но в итоге Большунов вышел на старт. Он стал 12-м.