Вероника Степанова обратилась к Евгении Крупицкой в «Инстаграме». Губерниев отреагировал

Лыжница сборной России Вероника Степанова обратилась к другой лыжнице национальной команды Евгении Крупицкой. Она опубликовала соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».

В минувшие выходные 19-летняя Крупицкая впервые выступила за сборную России на Кубке мира.

«Ну что, Женя, покажем им через пару лет, чей гимн должен играть?» — написала Степанова, прикрепив текст к фото с Крупицкой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

На пост отреагировал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«И ведь покажете», — написал Губерниев в комментариях к соответствующему посту.

«Важно, чтобы любимый «Матч ТВ» в прямом эфире это показал. Да?» — ответила Степанова.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.