«Да прекратите, кому она нужна?!» Елена Вяльбе — о победе России в эстафете в Лиллехаммере

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжницы национальной команды пока не провели ни одной хорошей гонки в сезоне-2021/2022 Кубка мира. Вяльбе дала понять, что её не впечатлила даже победа в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) в начале декабря.

«Мы пока не можем понять, что происходит. Ни одной хорошей гонки у них ещё не было, не было такого результата, который они должны показывать.

Эстафета в Лиллехаммере? Да прекратите вы, кому она нужна, эта эстафета?!» — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Вчера, 12 декабря, завершился этап Кубка мира в Давосе (Швейцария). Женскую индивидуальную гонку на 10 км коньковым ходом выиграла норвежка Терезе Йохауг. Лучшей из россиянок стала 20-летняя Вероника Степанова, отставшая от Йохауг на 39,2 секунды и занявшая 10-е место.