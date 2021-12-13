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Вероника Степанова: не знаю, умею ли я бегать в горах

Вероника Степанова: не знаю, умею ли я бегать в горах
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20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова оставила пост в «Инстаграме» после выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Спортсменка заняла 10-е место, отстав от Терезе Йохауг (Норвегия) на 39,2 секунды.

«Не знаю, умею ли я бегать в горах. Но в этот раз, кажется, получилось. Заношу гонку себе в актив», — написала Степанова, прикрепив текст к фотографиям с гонки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Умница! Всё самое интересное впереди! Самое главное — верить. И победы придут».

«Могу сказать, что это выше наших ожиданий. Так держать, умничка. А навык бегать в горах будет приходить по мере привыкания к ним и взросления».

«Жизнерадостная! Огонь, красавица Вероника! Оператор на финише вообще не хотел отходить от вас!»

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