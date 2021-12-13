Диггинс: сама не знаю, как так здорово пробежала последние два км в «разделке» в Давосе

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала собственное выступление в гонке на 10 км с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Давосе (Швейцария). Она заняла второе место, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг. На заключительном отрезке Диггинс совершила впечатляющий рывок и смогла опередить шведку Фриду Карлссон, которая была главной преследовательницей Йохауг.



«Многие меня спрашивают о том, как мне удалось так бежать на последних 2 км. И я буду честна. Я сама точно не знаю, как сделала это. Я просто была сосредоточена на том, чтобы хорошо бежать. Думаю, что склоны являются моей сильной стороной. И я получила большое удовольствие от этого выступления», — цитирует Диггинс FasterSkier.