Кершоу разобрал борьбу Устюгова и Клебо за победу в спринте

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал борьбу норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Сергея Устюгова за победу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Норвежец в концовке обогнал соперника.



«Никто и никогда не катался на лыжах лучше, чем Клебо. Вот почему он делает такие манёвры, как в Давосе. Это на уровне инстинктов. Устюгов приоткрыл маленькую калитку в спринте. Мне кажется, россиянин выбрал идеальную траекторию, он хорошо входил в последний поворот, и в этом нет никаких сомнений. Но Сергей буквально на секундочку открыл крошечное окно, и в этот момент у Клебо сработал инстинкт, приобретённый за всю его жизнь, начиная с тех пор, когда он ребёнком играл на лыжах.



Устюгов вернулся на очень высокий уровень. Он хорошо выглядит, он быстр, у него сейчас большая и страшная борода. Сергей готов диктовать свои условия. В Давосе он выглядел очень хорошо, зверствовал на подъёме. И поворот у него тоже получился неплохим. Клебо всё перевернул так, что показалось, будто бы Сергей прошёл последний поворот плохо. Но это вовсе не так. Наоборот, Сергей отлично входил в этот поворот, и на финише он тоже отлично отталкивался. В целом прекрасная гонка в его исполнении. Но как же непросто, когда с тобой сражается такой парень, как Клебо. Представьте, что вы играете в баскетбол и против вас Леброн Джеймс. Это тяжело», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.