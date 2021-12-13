Кершоу: казалось, высота может накрыть норвежцев. Но что мы видим? Их пятеро в топ-6

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал выступление норвежских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

«Клебо стал вторым в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Не могу назвать такой результат сенсацией, но это совершенно точно неожиданность. Он показал стиль Нортуга образца 2011 года. Предельная дисциплина, контроль на холмах, красивая техника и разрывающая мощь на большом спуске. Эти два километра он прошёл с умопомрачительным результатом. Нет никаких сомнений в том, что это лучшая коньковая дистанционная «индивидуалка» в его карьере. Да, Йоханнес уже побеждал в масс-старте, но там он просто сидел за спинами и только в последний момент ускорялся. А вот пройти одному в Давосе, на такой странной трассе, — это потрясающе.



Устюгов даже не должен был здесь выступать — это просто невероятно. Кто-то заболел, и поэтому Сергея в последний момент вызвали. Он в отличной форме. Если он сохранит форму, будет очень весело. С такими россиянами нас ждёт очень интересная борьба. Большунов откатился, но мы должны помнить, что у него было две операции на зубах осенью, перед стартом сезона. Он не на пике, но мы знаем, что он подойдёт во всеоружии к важнейшим гонкам сезона. Александр — лучший лыжник мира на длинных дистанциях последних лет. Он будет в порядке.



Я надеялся, что норвежцы не будут сосредотачиваться на подготовительной работе на высокогорье. В прошлом году мы обсуждали этот вопрос с норвежским физиологом. Были сомнения в том, что норвежские лыжники будут хорошо показывать себя на той высоте, на которой пройдёт Олимпиада. Казалось, высота их может накрыть. Но вот первое испытание высотой, когда их могло накрыть. И что мы видим? Пять норвежцев в первой шестёрке. Зеваю и думаю про себя: «Зачем я трачу время на это?» Это чертовски скучное зрелище. Норвежцы лучше тренируются, лучше катаются на лыжах, они лучше подготовлены физически. Похоже, им плевать на высоту. Они просто лучше», — сказал Кершоу в подкасте Faster Skier.