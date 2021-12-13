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Норвежский журналист: в этом сезоне Александр Большунов не похож сам на себя

Норвежский журналист: в этом сезоне Александр Большунов не похож сам на себя
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Журналист норвежского издания Dagbladet Дидрик Сёрейде Кьер поделился мнением о выступлениях лидера мужской сборной России Александра Большунова в сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам.

Большунов лишь дважды побывал на подиуме, став третьим в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежских лыжников выиграв гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В минувшие выходные Александр не вышел на старт спринта в Давосе (Швейцария), а в индивидуальной гонке занял лишь 12-е место.

«Русская звезда лыжных гонок Александр Большунов в этом сезоне пока не похож сам на себя. Обладатель Кубка мира только однажды (на самом деле дважды. — Прим. «Чемпионата») попал на подиум за три уик-энда Кубка мира. В воскресенье вовсе не было уверенности, что Большунов выйдет на старт, и Елена Вяльбе назвала такое решение необдуманным. Русский столкнулся с медицинскими проблемами», — отмечается в материале журналиста.

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