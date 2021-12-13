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Тренер России оценил состояние Устюгова, испытывавшего проблемы со здоровьем в ходе гонки

Тренер России оценил состояние Устюгова, испытывавшего проблемы со здоровьем в ходе гонки
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Тренер сборной России Сергей Турышев рассказал о состоянии лыжника национальной команды Сергея Устюгова, у которого были проблемы со здоровьем в ходе индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) в минувшие выходные. Напомним, на финише гонки Устюгов, занявший третье место, держался за бок, лёжа на снегу.

«С Устюговым всё нормально, сейчас он чувствует себя хорошо. Старая травма, которая была у него на чемпионате мира в Зефельде, обострилась в тот момент. Сейчас он пропьёт курс таблеток, и всё станет хорошо», — приводит слова Турышева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски». Он дважды выигрывал эту многодневку.

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