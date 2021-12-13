Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира в Дрездене

Сборная Швеции по лыжным гонкам обнародовала состав на очередной этап Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия). В состав женской команды не была включена ведущая шведская лыжница Фрида Карлссон.



Женская сборная выступит в следующем составе: Майя Дальквист, Моа Ханссон, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Йенни Солин.



Мужская команда будет выглядеть следующим образом: Густаф Берглунд, Маркус Грате, Йохан Хэггстрём, Олоф Йонссон, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг.

Ранее состав на предстоящий этап Кубка мира объявила и сборная Норвегии. В Дрезден не поедут трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Кроме того, в состав не была включена Терезе Йохауг, которая будет готовиться к Олимпиаде.