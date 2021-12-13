Вероника Степанова обратилась к Елене Вяльбе, личному тренеру и всей сборной России

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала пост в «Инстаграме», в котором обратилась к президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, своему личному тренеру Дмитрию Бородину и всем тренерам и другим специалистам национальной команды.
«…Мне врезался в память день, когда мой тренер Дмитрий Владимирович Бородин вдруг посмотрел на меня и сказал: «Вероника, до Олимпиады в Пекине — 500 дней». Моя реакция, реакция 19-летней, только что попавшей в юниорскую сборную девчонки, была соответствующей: «А меня-то это как касается?!»
Оказалось — касается. Я горда, счастлива — и ещё то, что по-английски называется словом humbled, — «смиренно благодарна».
Благодарна всем, кто верил, вёл и помогал мне. Спасибо всем, кто поддерживает меня словом и делом на родной и далёкой Камчатке. Спасибо Егору Владимировичу Сорину и всем тренерам, специалистам по подготовке лыж, аналитикам, врачам, физиотерапевтам сборной — вы лучшие в мире в своём деле! Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе за то, что уверенно ведёт корабль российских лыжных гонок, и лично — за понимание моих выборов в жизни. Я очень это ценю!» — написала Степанова в «Инстаграме».
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