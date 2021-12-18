Лыжные гонки: когда начнётся спринт в Дрездене, по какому каналу смотреть

Сегодня, 18 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) мужчины и женщины пробегут спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 11:00 мск. Её покажет «Матч ТВ».

Финальные забеги стартуют в 13:30. В прямом эфире трансляции пройдут на «Матч ТВ» и Eurosport 2.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов, являющийся действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».



У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.

19 декабря в Дрездене женщины и мужчины пробегут командный спринт.