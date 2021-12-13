Эмиль Иверсен примет участие в «Тур де Ски»

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен высказался о своём участии в многодневке «Тур де Ски». Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января.

«Я решил, что хочу выступить на «Тур де Ски». Это действительно мой план Б, но это хороший план Б. Само собой разумеется, я хочу пробежать как можно больше гонок на Олимпиаде. Я мог рассчитывать на это и без участия в многодневке. Но я не хочу отдавать свою судьбу в чужие руки. Риск состоит в том, что я могу потерять несколько квот, если кто-то из норвежцев ярко выступит на «Тур де Ски». Но также моё решение связано с желанием хорошо выступить и получить ценный опыт. И немного разрушить тенденцию последних этапов.

Хочу показать себя с лучшей стороны. Я выступил ниже своих возможностей в нескольких гонках, всё прошло не совсем так, как планировалось. Это было немного разочаровывающе. Теперь я с нетерпением жду «Тур де Ски», — приводит слова Иверсена NRK.

Ранее Иверсен заявлял, что может пропустит «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай). Норвежец планировал принять участие в январских этапах Кубка мира.