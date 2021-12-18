Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: в топ-10 — четыре россиянина

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам спринта в Дрездене. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов занимают второе и третье места соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.

2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.

3. Александр Большунов (Россия) – 267.

4. Ришар Жуве (Франция) — 258.

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 244.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.

7. Александр Терентьев (Россия) – 232.

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.

9. Алексей Червоткин (Россия) — 188.

10. Федерико Пеллегрино (Италия) — 183...

14. Иван Якимушкин (Россия) — 151.

15. Артём Мальцев (Россия) — 147...

20. Глеб Ретивых (Россия) — 105...

23. Илья Семиков (Россия) — 100...

34. Денис Спицов (Россия) — 56...

50. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

68. Андрей Мельниченко (Россия) — 20...

104. Александр Бессмертных (Россия) — 2.