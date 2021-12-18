Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: в топ-10 — четыре россиянина

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам спринта в Дрездене. Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов занимают второе и третье места соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.
3. Александр Большунов (Россия) – 267.
4. Ришар Жуве (Франция) — 258.
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 244.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.
7. Александр Терентьев (Россия) – 232.
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.
9. Алексей Червоткин (Россия) — 188.
10. Федерико Пеллегрино (Италия) — 183...
14. Иван Якимушкин (Россия) — 151.
15. Артём Мальцев (Россия) — 147...
20. Глеб Ретивых (Россия) — 105...
23. Илья Семиков (Россия) — 100...
34. Денис Спицов (Россия) — 56...
50. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
68. Андрей Мельниченко (Россия) — 20...
104. Александр Бессмертных (Россия) — 2.
- 18 декабря 2021
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