Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России

Сборная Норвегии увеличила отрыв от России в зачёте лыжного Кубка наций после победы Ховарда Солоса Тёугбёля в спринтерской гонке на этапе в Дрездене (Германия). Ранее отрыв между командами составлял 282 очка, после гонки он вырос до 419.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1674 очка.

2. Россия — 1255.

3. Франция — 657.

4. Швеция — 365.

5. Финляндия — 356.

6. Италия — 343.

7. США — 285.

8. Швейцария — 268.

9. Германия — 236.

10. Чехия — 210.

Вторым к финишу в спринте пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации.