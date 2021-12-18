Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России
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Сборная Норвегии увеличила отрыв от России в зачёте лыжного Кубка наций после победы Ховарда Солоса Тёугбёля в спринтерской гонке на этапе в Дрездене (Германия). Ранее отрыв между командами составлял 282 очка, после гонки он вырос до 419.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 1674 очка.
2. Россия — 1255.
3. Франция — 657.
4. Швеция — 365.
5. Финляндия — 356.
6. Италия — 343.
7. США — 285.
8. Швейцария — 268.
9. Германия — 236.
10. Чехия — 210.
Вторым к финишу в спринте пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, третьим — француз Лука Шанава. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации.
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