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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 4-й этап, Дрезден, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Майя Дальквист захватила лидерство
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Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), возглавила общий зачёт. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт седьмой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 439.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
4. Рози Бреннен (США) – 328.
5. Джессика Диггинс (США) — 299.
6. Анамария Лампич (Словения) — 221.
7. Наталья Непряева (Россия) – 197.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 195.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 175...
16. Татьяна Сорина (Россия) — 123…
19. Юлия Ступак (Россия) – 115…
33. Вероника Степанова (Россия) — 65…
49. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…
55. Лилия Васильева (Россия) – 27...
63. Мария Истомина (Россия) — 15.
64. Анастасия Фалеева (Россия) — 15...
71. Яна Кирпиченко (Россия) — 12...
77. Христина Мацокина (Россия) — 8.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 - полное расписание
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