Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Майя Дальквист захватила лидерство

Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), возглавила общий зачёт. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт седьмой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 439.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

4. Рози Бреннен (США) – 328.

5. Джессика Диггинс (США) — 299.

6. Анамария Лампич (Словения) — 221.

7. Наталья Непряева (Россия) – 197.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 195.

9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 175...

16. Татьяна Сорина (Россия) — 123…

19. Юлия Ступак (Россия) – 115…

33. Вероника Степанова (Россия) — 65…

49. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…

55. Лилия Васильева (Россия) – 27...

63. Мария Истомина (Россия) — 15.

64. Анастасия Фалеева (Россия) — 15...

71. Яна Кирпиченко (Россия) — 12...

77. Христина Мацокина (Россия) — 8.