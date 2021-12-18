Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист — лидер, россиянок нет в топ-10

Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), укрепила лидерство в зачёте этой дисциплины. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт 15-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 432.

2. Анамария Лампич (Словения) — 207.

3. Джессика Диггинс (США) — 157.

4. Надине Фендрих (Швейцария) — 156.

5. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 137.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 129.

7. Рози Бреннан (США) — 121.

8. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 104.

9. Эва Уревц (Словения) — 98.

10. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96...

15. Наталья Непряева (Россия) – 75...

21. Юлия Ступак (Россия) – 52...

41. Татьяна Сорина (Россия) — 14...

51. Христина Мацокина (Россия) — 8...

53. Анастасия Фалеева (Россия) – 7.