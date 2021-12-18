Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Дальквист — лидер, россиянок нет в топ-10

Шведская лыжница Майя Дальквист, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), укрепила лидерство в зачёте этой дисциплины. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт 15-й.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 432.
2. Анамария Лампич (Словения) — 207.
3. Джессика Диггинс (США) — 157.
4. Надине Фендрих (Швейцария) — 156.
5. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 137.
6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 129.
7. Рози Бреннан (США) — 121.
8. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 104.
9. Эва Уревц (Словения) — 98.
10. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 96...
15. Наталья Непряева (Россия) – 75...
21. Юлия Ступак (Россия) – 52...
41. Татьяна Сорина (Россия) — 14...
51. Христина Мацокина (Россия) — 8...
53. Анастасия Фалеева (Россия) – 7.
- 18 декабря 2021
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