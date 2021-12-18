Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция оторвалась от Норвегии, Россия — 4-я

Женская сборная Швеции укрепила лидерство в зачёте лыжного Кубка наций после победы Майи Дальквист в спринте на этапе в Дрездене (Германия). Россия идёт четвёртой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1553.

2. Норвегия — 1214.

3. США — 847.

4. Россия — 621.

5. Финляндия — 548.

6. Германия — 445.

7. Словения — 319.

8. Швейцария — 256.

9. Италия — 206.

10. Чехия — 109.

Второе место в спринте заняла шведка Йонна Сундлинг. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении. Российские лыжницы не сумели дойти до полуфинала. Христина Мацокина выбыла на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Анна Грухвина и Анастасия Фалеева не прошли квалификацию. Завтра, 19 декабря, на этапе Кубка мира в Дрездене состоится командный спринт.