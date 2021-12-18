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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 4-й этап, Дрезден, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция оторвалась от Норвегии, Россия — 4-я
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Женская сборная Швеции укрепила лидерство в зачёте лыжного Кубка наций после победы Майи Дальквист в спринте на этапе в Дрездене (Германия). Россия идёт четвёртой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 1553.
2. Норвегия — 1214.
3. США — 847.
4. Россия — 621.
5. Финляндия — 548.
6. Германия — 445.
7. Словения — 319.
8. Швейцария — 256.
9. Италия — 206.
10. Чехия — 109.

Второе место в спринте заняла шведка Йонна Сундлинг. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении. Российские лыжницы не сумели дойти до полуфинала. Христина Мацокина выбыла на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева, Анна Грухвина и Анастасия Фалеева не прошли квалификацию. Завтра, 19 декабря, на этапе Кубка мира в Дрездене состоится командный спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 - полное расписание
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