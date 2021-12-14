Ловчев: лыжи пока ещё так не знают, потому что Губерниева там не так много
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о влиянии комментатора Дмитрия Губерниева на популяризацию в стране биатлона и лыжных гонок.
«Всё довольно просто. Давайте мы будем показывать матч итальянского чемпионата «Интер» – «Милан» и чемпионат какой-то условной страны по биатлону, пускай даже Норвегии. Кто что выберет для просмотра?
Мы приучились смотреть наш победный биатлон, начиная со времён Тихонова, а потом Губерниев сделал из этого такое шоу! После каждого моего эфира с Губерниевым мне говорят: «Что ты к нему ходишь, дай ему в морду!». А он делает для всех шоу. Биатлон раньше никто не знал. И лыжи пока ещё так не знают, потому что Губерниева там не так много», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
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