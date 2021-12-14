Американский журналист: Устюгов заслужил награду «Лучший лыжник, не считая Клебо»

Американский журналист Натаниэль Хёрц высказался о выступлении российского лыжника Сергея Устюгова на спринтерской гонке в Давосе.

«Мне понравилась спринтерская гонка в Давосе. Понравилось, как Устюгов попробовал что-то сделать. Что тебе делать, если ты не Клебо или Дальквист, когда вы подходите к финишной линии? В такой ситуации мне бы не хотелось подвозить кого-то из топ-соперников, но Клебо и Дальквист просто быстрейшие на финише. Что остаётся? Устюгов хотя бы попытался что-то предпринять. И он выглядел хорошо. Устюгов заслужил награду «Лучший лыжник, не считая Клебо», — сказал журналист в подкасте FasterSkie.

Напомним, по итогам третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе Устюгов стал участником олимпийской сборной России. Он завоевал серебро в спринте свободным стилем и бронзу в коньковой «разделке».