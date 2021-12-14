Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Степановой, обратившейся к Вяльбе и сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост лыжницы сборной России Вероники Степановой в «Инстаграме».

Ранее 20-летняя Степанова опубликовала пост, в котором обратилась к президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, своему личному тренеру Дмитрию Бородину и всем тренерам и другим специалистам национальной команды. «Спасибо Егору Владимировичу Сорину и всем тренерам, специалистам по подготовке лыж, аналитикам, врачам, физиотерапевтам сборной — вы лучшие в мире в своём деле! Спасибо Елене Валерьевне Вяльбе за то, что уверенно ведёт корабль российских лыжных гонок, и лично — за понимание моих выборов в жизни. Я очень это ценю!» — написала, в частности, Вероника.

«Да, в Пекине буду лыжи комментировать я, и наши лыжницы и лыжники всех победят!» — написал Губерниев в комментариях.



