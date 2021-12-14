Шведский журналист: тайна вокруг формы Александра Большунова беспокоит Россию

Журналист шведского издания Aftonbladet Дидрик Феликс Петтерссон поделился мнением о выступлениях лидера мужской сборной России Александра Большунова в сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам.

Большунов лишь дважды побывал на подиуме, став третьим в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежских лыжников выиграв гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В минувшие выходные Александр не вышел на старт спринта в Давосе (Швейцария), а в индивидуальной гонке занял лишь 12-е место.

«Тайна вокруг формы Александра Большунова беспокоит Россию», — так озаглавлен материал.

«Тяжёлый старт сезона в исполнении Александра Большунова беспокоит Федерацию лыжных гонок России. Елена Вяльбе рассказала, что звёздный лыжник сдаст кровь на анализ, чтобы найти причину проблем. В эти выходные долгое время казалось, что он вообще не собирается стартовать, но он всё же решил попробовать», — отмечается в статье.

