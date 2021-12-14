Степанова пояснила, почему они с Йохауг уступили Диггинс на спусках, и дала совет лыжникам

Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, почему она и лидер сборной Норвегии Терезе Йохауг проиграли американке Джессике Диггинс на спусках в ходе индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

«Работа на спусках на 10-километровой гонке в Давосе — то, чем я сама довольна из той гонки. Спуски удалось пройти «в одни ноги» с Терезе и Фридой (Карлссон. — Прим. «Чемпионата»). Сравнение здесь особенно уместно, у нас троих лыжи одной марки. Мы все много проиграли Диггинс, но у неё лыжи другого бренда, славного именно управляемостью в поворотах/на спусках (и проигрывающего в других местах трассы, по моим впечатлениям)», — написала Степанова в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Также она дала совет лыжникам.

«Ребята, тратьте больше времени на отработку техники спусков — на этапах Кубка мира пригодится!» — добавила она.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.