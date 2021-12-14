Стали известны результаты анализов Александра Большунова

Результаты анализа крови лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова не выявили наличие вирусов в организме спортсмена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко.

«Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь. Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, его результаты узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой», — сказал Бородавко.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов лишь дважды побывал на подиуме, став третьим в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежских лыжников выиграв гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В минувшие выходные Александр не вышел на старт спринта в Давосе (Швейцария), а в индивидуальной гонке занял лишь 12-е место.