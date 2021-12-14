Александр Большунов решил выступить на «Тур де Ски»

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов принял решение выступить на многодневке «Тур де Ски», которую ранее дважды выигрывал. Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«С Большуновым мы на тему участия в «Тур де Ски» уже говорили. Для него самое важное — вывести себя на пик формы к Олимпийским играм, пройдя все этапы подготовки.

Выступление на всех этапах «Тура» будет зависеть от его физического состояния. Конечно, он будет настраивать себя на победу в этой гонке. Но мы всегда держим в голове, что самый главный старт сезона — это Олимпиада», — цитирует Бородавко ТАСС.

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов лишь дважды побывал на подиуме, став третьим в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежских лыжников выиграв гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). В минувшие выходные Александр не вышел на старт спринта в Давосе (Швейцария), а в индивидуальной гонке занял лишь 12-е место.