Шарлот Калла передумала пропускать «Тур де Ски» из-за риска не отобраться на Олимпиаду
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, шведка Шарлотт Калла передумала пропускать «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января. Об этом рассказал её тренер Магнус Ингессон.
По словам тренера, выступление на «Тур де Ски» — единственный шанс 34-летней Каллы отобраться на Олимпиаду в Пекине.
«Она вообще не хотела участвовать в «Тур де Ски». Но у неё больше нет выбора. Если она хочет попасть на Олимпиаду, это единственный вариант.
Мы не очень понимаем, почему у неё мало что получалось на старте сезона. Трудно анализировать», — цитирует тренера Ski-Nordique, ссылаясь на SVT.
Лучший результат Каллы на первых этапах сезона-2021/2022 Кубка мира — 18-е место в гонке преследования в Руке (Финляндия).
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