Норвежка Майкен Касперсен Фалла пропустит этап КМ в Дрездене из-за недомогания
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Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла пропустит четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022 в Дрездене (Германия) из-за плохого самочувствия. Соревнования пройдут с 18 по 19 декабря. В программу этапа вошли одиночный и командный спринты.
«Майкен плохо себя почувствовала после выступления в Давосе в прошлые выходные. Сейчас она вернётся домой, чтобы зарядиться энергией», — приводит слова норвежского тренера Ола-Виген Хаттестада SVT.
31-летняя Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте, а также серебряный призёр Пхёнчхана-2018, пятикратная чемпионка мира. В данный момент она занимает 21-ю позицию в общем зачёте Кубка мира, лидирует в нём – шведка Фрида Карлссон, вице-лидером является норвежка Терезе Йохауг.
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