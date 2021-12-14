Сундлинг, которой 6 дней назад сняли гипс, выступит на этапе Кубка мира в Дрездене

Чемпионка мира в спринте шведская лыжница Йонна Сундлинг восстановилась после травмы и выступит на этапе Кубка мира в Дрездене.
В середине ноября во время открытия сезона в Елливаре Сундлинг повредила левую руку. 8 декабря ей разрешили снять гипс. Проведённые после этого тесты показали, что Йонна не чувствует последствий травмы.
«Мне очень приятно и радостно, что, наконец, я могу снова соревноваться. Здорово, что восстановление после травмы большого пальца прошло так быстро, и я ещё до Рождества успела вернуться в команду.
Я не форсировала восстановление, но, к счастью, процесс шёл быстрее, чем я осмеливалась верить и надеяться. Я делала всё, что требовалось, и получала очень хорошую поддержку со стороны врачей национальной сборной и больницы Эстерсунда. Без их помощи и опыта ничего бы не получилось», — приводит слова Сундлинг Expressen.
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