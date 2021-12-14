Евгений Дементьев: массовый вид спорта — лыжные гонки, а биатлон — спецнаправление

Олимпийский чемпион Турина российский лыжник Евгений Дементьев высказался о существующей в России конкуренции между лыжными гонками и биатлоном.

«Я считаю, что эту конкуренцию не нужно создавать искусственно, а лыжи и биатлон должны развиваться в едином направлении. В советские времена все биатлонисты приходили из лыжных гонок. Мировая практика показывает тот же пример, что дети начинают заниматься лыжами, а потом по тем или иным причинам могут перейти в биатлон. Не нужно создавать искусственно массовость биатлону и открывать специализированные чисто биатлонные школы. В мировой практике этого нет. Массовый вид спорта — это лыжные гонки, а биатлон — уже специализированное направление.

Если у спортсмена не получится в лыжных гонках, он может себя попробовать в биатлоне, а если не получится в биатлоне, то в лыжные гонки он уже опоздал. Мы теряем и биатлониста и лыжника. При этом на подготовку биатлониста с нуля мы тратим гораздо больше ресурсов. На мой взгляд, до 15 лет все должны вариться в одной каше, а потом уже на этой базе мы будем получать и лыжников, и биатлонистов. А когда каждая федерация работает сама по себе, то и возникает такая нездоровая конкуренция.

Мы на корню теряем кучу спортсменов, хотя могли бы их постоянно преумножать. Раньше в Советском Союзе и сейчас в Норвегии лыжники и биатлонисты гоняются вместе в начале сезона и весной, а у нас сейчас этого нет», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.