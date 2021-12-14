Девушка Клебо: я бы не позволила Йоханнесу встретить Рождество в одиночестве

Пернилла Досвик, девушка трёхкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказала, почему приняла решение отпраздновать Рождество в Давосе (Швейцария). Там Клебо проведёт горный тренировочный сбор до начала многодневки «Тур де Ски».

«Я бы не позволила Йоханнесу встретить Рождество в одиночестве. Было бы слишком грустно, если бы он сделал это во второй раз подряд. Йоханнес говорит, что с нетерпением ждёт меня, но, думаю, он переживает, что мне будет скучно», — приводит слова Досвик Aftenposten.

Публикация доступна в «инстаграме» Перниллы Досвик.

Ранее в Давосе, на третьем этапе Кубка мира Клебо стал победителем конькового спринта и занял второе место в «разделке» на 15 км свободным стилем. В данный момент норвежец является лидером общего зачёта Кубка мира, он опережает россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.