Дмитрий Губерниев отреагировал на недовольный пост Вероники Степановой о её «инстаграме»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост 20-летней лыжницы сборной России Вероники Степановой в «Инстаграме». Ранее Степанова заявила, что она против так называемых фанатских аккаунтов, и добавила, что ей не нравится, когда её посты «подхватываются и перепечатываются различными онлайн-СМИ».

«Ника, ты радистка Кэт в лыжной сборной!» — написал Губерниев в комментариях.

«Вы предрекаете мне роды в немецком госпитале?» — ответила спортсменка.

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.