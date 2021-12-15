Дмитрий Губерниев отреагировал на недовольный пост Вероники Степановой о её «инстаграме»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост 20-летней лыжницы сборной России Вероники Степановой в «Инстаграме». Ранее Степанова заявила, что она против так называемых фанатских аккаунтов, и добавила, что ей не нравится, когда её посты «подхватываются и перепечатываются различными онлайн-СМИ».
«Ника, ты радистка Кэт в лыжной сборной!» — написал Губерниев в комментариях.
«Вы предрекаете мне роды в немецком госпитале?» — ответила спортсменка.
После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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