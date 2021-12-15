Сергей Устюгов будет тренироваться в Зефельде со своей группой

Сергей Турышев, тренер сборной России по лыжным гонкам, рассказал о планах Сергея Устюгова.

«Сергей поедет вместе со всеми на сбор в Зефельд. Сбор начнётся 16 декабря», — цитирует Турышева ТАСС.

Напомним, Устюгов 12 декабря выиграл бронзу в гонке свободным стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Швейцарии. Золото и серебро забрали норвежцы — Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо соответственно. До конца года Сергей не будет принимать участие в официальных стартах из-за болей в боку. Известно, что Устюгов пропустит и «Тур де Ски».

В группе Устюгова также тренируются Глеб Ретивых, Христина Мацокина, Александр Бессмертных и Артём Мальцев. 18-19 декабря Ретивых и Мацокина планируют участвовать в спринте в Дрездене.

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