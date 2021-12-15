Тренер сборной Норвегии предупредил Йоханнеса Клебо о появлении более быстрого лыжника

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум предупредил лидера национальной команды Йоханнеса Клебо, что в будущем обязательно появится спортсмен, который будет опережать его по скорости на лыжне.

«Клебо ещё довольно молод. Однако взрывная скорость с годами не улучшается. Можно поддерживать определённый уровень скорости, но подобное случится и с Йоханнесом. Через несколько лет появится кто-то более взрывной, чем он.

Мы думали, что никто не может быть более взрывным, чем Петтер Нортуг. Но ведь такой лыжник появился (сам Клебо. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова тренера норвежское издание VG.

Напомним, Клебо не попал в состав сборной Норвегии на спринтерский этап в Дрездене (Германия).

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