В сборной Норвегии объяснили отсутствие Йохауг в составе на «Тур де Ски»

В сборной Норвегии по лыжным гонкам объяснили отсутствие лидера женской команды Терезе Йохауг в составе команды для участия в традиционной новогодней многодневке «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года.

«Сама Тереза не пожелала участвовать в Туре, поскольку основное внимание она уделяет Олимпийским играм в Пекине», — цитирует пресс-релиз Норвежской лыжной ассоциации Expressen.

Эту информацию неоднократно в течение сезона подтверждала и сама Йохауг: «Я уже трижды побеждала в общем зачёте Кубка мира, поэтому для меня Олимпиада значит всё. Я не поеду на «Тур де Ски».

В состав женской сборной Норвегии на «Тур де Ски» вошли: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Эстберг.