Американский лыжник: в спринте нельзя бояться обходить таких лыжников, как Устюгов

Американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер высказался о тактике спринтерской гонки, упомянув россиянина Сергея Устюгова.



«Уверенность — это очень важно в гонках, особенно в спринтерских. Необходимо ощущать, что ты на своём месте. Вернее, ты даже должен ощущать, что твоё место — в следующей стадии. В четвертьфинале у тебя должна быть уверенность, ты не должен бояться обходить соперника, обходить таких лыжников, как Устюгов. Это то, что тебе нужно делать в спринте. Физическая форма важна, но могу по спринтерскому опыту сказать, что не менее важно иметь храбрость быть там, где тебе нужно», — сказал Скунмейкер в подкасте Nordic Nation.



Устюгов уже дважды в сезоне уступил в спринтерском финише только норвежцу Йоханнесу Клебо – в эстафете в Лиллехаммере и в коньковом спринте в Давосе.