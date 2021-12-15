Степанова: в большом спорте надо быть серьёзной и умной, а иногда так хочется подурачиться

20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала, с какими обязанностями связана деятельность профессионального спортсмена.

«Самое главное в большом спорте, мне кажется, – самодисциплина. Каждый день – это десяток мест, где нужно быть вовремя: тренировки, тесты, массаж и физиотерапия, мероприятия для спонсоров, интервью журналистам… И везде надо быть собранной, серьёзной, умной, взрослой… Но иногда хочется просто подурачиться. Например, покататься по улицам городка в снегопад, удивляя швейцарских прохожих.

P.S. ни одни лыжи в процессе не пострадали. Там страдать уже было нечему», — написала Степанова под фотографиями.

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».

После трёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 27-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).