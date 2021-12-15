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Сборная Швеции понесла две потери перед этапом Кубка мира в Дрездене

Сборная Швеции понесла две потери перед этапом Кубка мира в Дрездене
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Сборная Швеции по лыжным гонкам понесла две потери перед стартом четвёртого этапа Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия) с 18 по 19 декабря. В программу соревнований вошли личные и командные спринтерские гонки. Этап пропустят Эмма Рибом и Моа Ханссон.

«Моа вчера простудилась. У Эммы также наблюдаются симптомы простуды», — приводит слова пресс-службы сборной Швеции Expressen.

Отметим, что обе гонщицы успешно выступали в спринтерских гонках на прошедших этапах Кубка мира. Рибом участвовала в финальных забегах как в Лиллехаммере, так и в Давосе. В первом случае она финишировала четвёртой, во втором – шестой. Ханссон же в Лиллехаммере стала шестой в четвертьфинальном забеге. В обеих гонках победу одерживала соотечественница лыжниц Майя Дальквист.

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