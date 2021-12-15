Йоханнес Клебо: возраст больше не работает на меня, скорее, наоборот

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил свои текущие спринтерские качества.

«Я хочу быть быстрее как в дистанционных гонках, так и в спринте. Поэтому иногда приходится расставлять приоритеты не в пользу спринта, но эти шаги необходимы. В то же время я чувствую, что делаю достаточно, чтобы бороться за победы в спринте. Это самое главное.

Спринтерские навыки нужно продолжать развивать в ближайшие годы. Возраст больше не работает на меня, скорее, наоборот. Несмотря на это, я чувствую, что всё ещё молод. В конце концов, рано или поздно эти навыки «вернутся домой». Думаю, моя максимальная скорость всё ещё на высоте. Не могу сравнить её со скоростью, которую я развивал в 2017-м. Но, может, от неё что-то и осталось», — приводит слова Клебо Aftenposten.