Йоханнес Клебо: возраст больше не работает на меня, скорее, наоборот

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил свои текущие спринтерские качества.
«Я хочу быть быстрее как в дистанционных гонках, так и в спринте. Поэтому иногда приходится расставлять приоритеты не в пользу спринта, но эти шаги необходимы. В то же время я чувствую, что делаю достаточно, чтобы бороться за победы в спринте. Это самое главное.
Спринтерские навыки нужно продолжать развивать в ближайшие годы. Возраст больше не работает на меня, скорее, наоборот. Несмотря на это, я чувствую, что всё ещё молод. В конце концов, рано или поздно эти навыки «вернутся домой». Думаю, моя максимальная скорость всё ещё на высоте. Не могу сравнить её со скоростью, которую я развивал в 2017-м. Но, может, от неё что-то и осталось», — приводит слова Клебо Aftenposten.
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