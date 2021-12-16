Фристайлисты Ридзик и Шерина завоевали командную бронзу на этапе КМ в Швейцарии
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Российские фристайлисты Сергей Ридзик и Наталья Шерина завоевали бронзовые медали в смешанных командных соревнованиях по ски-кроссу на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария).
Победу одержали шведы Давид Моберг и Сандра Неслунд, вторыми стали канадцы Рис Хоуден и Зое Чор. Ещё одна российская команда, Игорь Омелин и Елизавета Понкратова, заняли 13-е место.
В личных соревнованиях победили Моберг и канадка Мариэль Томпсон. Лучшими из россиян стали Омелин (18-е место) и Шерина (12-е).
В сезоне-2021/2022 командные соревнования проводятся единожды. В прошлом сезоне командные соревнования впервые прошли на этапе Кубка мира в Бакуриани.
Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдёт 18-20 декабря в Иннихене (Италия).
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