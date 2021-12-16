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Лыжники сборной США: мы новоиспечённые суперфанаты Большунова

Лыжники сборной США: мы новоиспечённые суперфанаты Большунова
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Лыжники сборной США Бен Огден, Гус Шумахер и Джеймс Клинтон Скунмейкер выделили россиянина Александра Большунова среди всех спортсменов, участвующих в Кубке мира.

Ведущая подкаста Nordic Nation: Есть ли на Кубке мира лыжник, к которому вы относитесь с почтением? Без привязки к полу, национальности. Может быть, из-за гоночного стиля, тактики, техники, атмосферы вокруг него или чего-то ещё. Кто вам приходит на ум?

— Мы, скажем так, новоиспечённые суперфанаты Большунова (все смеются). Мы с ним немного общались, он немного говорит по-английски. Он крутой.
— Да.
— Да.
— Он в жизни не выглядит таким, как в гонках.
— Да, на удивление позитивный парень.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

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